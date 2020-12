V Italijo le še v nujnih primerih

»Slovenija je skupaj z vsemi drugimi evropskimi državami razporejena na tako imenovani C-seznam italijanskega ministrstva za zdravje, zato je vstop v državo, razen zaradi nujnih razlogov, mogoč le ob predložitvi negativnega testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur,« so pojasnili na slovenskem generalnem konzulatu v Trstu. Nemoten prehod v Italijo pa še naprej velja za tiste, ki gredo tja v službo, šolo ali imajo za to zdravstvene razloge. Prav tako odločitev ne vpliva na tranzit blaga s tovornjaki ali za prehod zaradi pristanka na letališču – vendar spet samo iz službenih razlogov. Turizem, tudi če ima kdo že kupljeno letalsko karto, ne more predstavljati utemeljenega razloga za prehod brez opravljenega testa.



Italija je zaradi slabe epidemiološke slike glede bolezni covida-19 napovedala dodatno poostritev ukrepov med 21. decembrom in 6. januarjem, ko ne bo več dovolila niti prehoda ob predložitvi negativnega testa. Tisti italijanski državljani, ki se bodo vračali iz naše države, pa bodo morali v 14-dnevno karanteno. Še naprej pa bodo veljale zgoraj omenjene izjeme. Na konzulatu dodajajo, da ostaja odprtih še kar nekaj vprašanj – denimo, kako je z obiskom ožjih družinskih članov ali kaj to pomeni za dvolastnike, vendar natančnih pojasnil iz Rima še ni. Velja le splošno pojasnilo tržaške prefekture, da bo treba dokazati, da je bil obisk pri svojcu res nujen zaradi bolezni in da ga nihče drug ne more oskrbovati.



Mejni nadzor bodo italijanski varnostni organi opravljali na širšem obmejnem območju, ponekod pa so ljudi že preverjali tudi na nekdanjih mejnih prehodih. Kot poroča Primorski dnevnik, so na goriškem mejnem prehodu v Rožni dolini včeraj že temeljito pregledovali vse potnike in njihova dokazila za prehod. Kazen za kršitev teh navodil lahko znaša tudi do 4000 evrov.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: