V izraelskem napadu v Libanonu ranjeni civilisti

V novem izraelskem zračnem napadu v Libanonu so bili po poročanju libanonskih državnih medijev lažje ranjeni trije civilisti. Napad so v soboto zvečer izvedli 30 kilometrov od meje in potem, ko sta gibanji Hezbolah in Hamas izstrelili več raket in dronov z eksplozivom na izraelske položaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Izraelski sovražnik je izvedel napad na mesto Adlun« na jugu Libanona, je poročala državna tiskovna agencija NNA. Kasneje je dodala, da je bil napad usmerjen na skladišče streliva, pri tem pa so bile lažje ranjene tri osebe. Zaradi napada je bil prekinjen promet na tamkajšnji avtocesti v obe smeri.

Videoposnetki na spletu kažejo več večjih eksplozij v omenjenem obalnem mestu. »Šrapneli od eksplozij so leteli v okoliške vasi,« je še navedla NNA.

Med ranjenimi tudi otroci

V soboto zjutraj je poročala, da je bilo več sirskih državljanov, tudi otrok, ranjenih v napadu »sovražnikovega drona na prazen štirikolesnik« v bližini meje. Zdravnik iz tamkajšnje državne bolnišnice je za AFP povedal, da so sprejeli žensko in njene tri otroke, ki so jih poškodovali šrapneli ob napadu zunaj kraja Burj al-Muluk. 11-letni deček naj bi bil v kritičnem stanju.

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je potrdilo, da je izstrelilo »več deset raket katjuša« na območje Dafna na severu Izraela kot odgovor na napad na civiliste.

Oboroženo krilo palestinskega gibanja Hamas, Brigade Ezedina Al Kasama, pa je navedlo, da je z juga Libanona raketiralo položaje izraelske vojske v Zgornji Galileji »kot odgovor na sionistične masakre civilistov na območju Gaze«.

Kasneje v soboto je Hezbolah, ki uživa podporo Irana, sporočil, da je z »droni, natovorjenimi z eksplozivom«, napadel izraelske vojaške položaje na Golanski planoti.

Po navedbah izraelske vojske je bilo v soboto popoldne iz Libanona na Golansko planoto in Galilejo izstreljenih 45 »projektilov«. O žrtvah ni poročala.

Hezbolah od začetka vojne v Gazi oktobra lani skoraj vsakodnevno čezmejno izmenjuje ogenj z izraelskimi silami. Pri tem je v Libanonu po navedbah AFP umrlo najmanj 515 ljudi, večinoma borcev, a tudi najmanj 104 civilisti.