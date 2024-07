Izraelske oblasti iz zapora med drugim izpustile direktorja bolnišnice Al Šifa

Izraelske oblasti so danes iz zapora izpustile več deset palestinskih zapornikov, vključno z direktorjem največje bolnišnice v Gazi Al Šifa Mohamedom Abu Salmijo. Njegovo izpustitev sta potrdila izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in neimenovan zdravstveni vir v palestinski enklavi.

Salmija, ki so ga izraelske sile prijele med operacijami v Al Šifi novembra lani, in drugi izpuščeni Palestinci so se menda vrnili v Gazo. Pet so jih sprejeli na zdravljenje v bolnišnico Al Aksa, druge pa so poslali v bolnišnice v Han Junisu, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal zdravstveni vir.

Izraelska vojska je sporočila, da preverja poročila o izpustitvi zapornikov, medtem ko je Ben-Gvir na omrežju X zapisal, da izpustitev Salmije in »več deset drugih teroristov« pomeni varnostno malomarnost, navaja portal katarske televizije Al Džazira.

»Prišel je čas, da predsednik vlade ustavi obrambnega ministra Joava Galanta in vodjo Šin beta pri vodenju neodvisne politike, ki je v nasprotju s stališčem kabineta in vlade,« je pri tem dejal skrajno desni izraelski politik.

Po besedah Salmije so izraelske oblasti zapornike izpustile, ker so izraelski zapori prepolni. »Vsi palestinski zaporniki trpijo. Zapustil sem jih v zelo težkem stanju,« je povedal o razmerah v izraelskih zaporih in poudaril, da mora biti izpustitev zaprtih Palestincev del vseh pogajanj med sprtima stranema.

Izrael tarča napadov Islamskega džihada in Hezbolaha

Iz Gaze je danes proti Izraelu poletelo približno 20 izstrelkov, je sporočila izraelska vojska in dodala, da so jih večino prestregli. Oboroženo krilo palestinskega Islamskega džihada je izstrelitve potrdilo. Pred tem je izraelska vojska sporočila, da je bilo v nedeljskem napadu drona, ki je v Izrael priletel iz Libanona, ranjenih 18 vojakov.

Kot je sporočila vojska, so opazili približno 20 izstrelkov, ki so v Izrael prileteli z območja Han Junisa v Gazi. »Številni izstrelki so bili prestreženi, nekaj pa jih je padlo znotraj južnega Izraela,« je sporočila vojska. O žrtvah in škodi ni poročala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mednarodna skupnost je v zadnjem času vse bolj zaskrbljena zaradi razmer na libanonsko-izraelski meji, saj meni, da bi se konflikt iz Gaze lahko razširil tudi na Libanon. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Oboroženo krilo Islamskega džihada, brigade Al Kuds, je potrdilo, da so izstrelili salvo raket, usmerjenih proti izraelskim skupnostim ob meji z enklavo. »Z raketami smo bombardirali [...] naselbine vzdolž območja Gaze kot odgovor na zločine sionističnega sovražnika nad našim palestinskim ljudstvom,« so sporočili.

Pred tem je izraelska vojska v nedeljo zvečer sporočila, da je bilo v napadu brezpilotnika, ki ga je nad Izrael iz Libanona poslalo tamkajšnje proiransko šiitsko gibanje Hezbolah, ranjenih 18 njenih pripadnikov. Vojska se je na napad odzvala z obstreljevanjem položajev gibanja v južnem Libanonu, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Strah pred razširitvijo na Libanon

Mednarodna skupnost je v zadnjem času vse bolj zaskrbljena zaradi razmer na libanonsko-izraelski meji, saj meni, da bi se konflikt iz Gaze lahko razširil tudi na Libanon. Prejšnji teden je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan Zahod obtožil podpiranja izraelskih načrtov za širitev konflikta na to državo in posvaril pred katastrofalnimi posledicami.

Od začetka vojne v enklavi je bilo v izraelskih napadih v Libanonu ubitih že skoraj 500 ljudi, od tega nekaj manj kot sto civilistov. Na izraelski strani so medtem potrdili okoli 15 smrtnih žrtev med vojaki in nekaj več kot deset med civilisti. Več deset tisoč ljudi na obeh straneh meje je bilo razseljenih.