Izrael noče miru

V nadaljevanju preberite:

Le nekaj ur po tem, ko so Združene države in Francija predstavile svoj predlog tritedenske prekinitve ognja med Izraelom in Hezbolahom, med katero bi se poiskala trajna rešitev za vrnitev prisilno razseljenih ljudi z domov v južnem Libanonu in na severu Izraela, so izraelske oblasti predlog takojšnje zaustavitve spopadov zavrnile in nad južni Libanon in predmestja Bejruta, ki so pod nadzorom Hezbolaha, poslale novo eskadriljo bombnikov. Število žrtev izraelskih napadov v Libanonu strmo narašča.

Izraelsko vojaško letalstvo je danes bombardiralo tako cilje po celotnem južnem Libanonu (južno od reke Litani) kot v dolini Beka in v južnih predmestjih Bejruta. Po podatkih libanonskih in mednarodnih humanitarnih organizacij je jug Libanona v zadnjih treh dneh zapustilo več kot 90.000 ljudi, v enajstih mesecih »taktično omejenih« spopadov med Hezbolahom in Izraelom pa prej skupaj okoli 110.000.