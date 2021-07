V Izraelu rakavih bolnikov ne bodo cepili s tretjim odmerkom

V Izraelu so danes sporočili, da onkoloških bolnikov proti novemu koronavirusu ne bodo cepili s tretjim odmerkom, temveč zanje zadostujeta dva odmerka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



V ponedeljek so v Izraelu s tretjim odmerkom cepiva proizvajalca Pfizer/BioNTech začeli cepiti paciente z oslabljenim imunskim sistemom, vključno z ljudmi, ki so imeli presaditev srca, pljuč ali ledvic, ter nekatere bolnike z rakom.



Danes pa je ministrstvo za zdravje sporočilo, da so po pregledu podatkov sklenili, da tretjega odmerka za onkološke bolnike zaenkrat ne priporočajo.



»Skoraj 90 odstotkov bolnikov, ki prejemajo kemoterapijo, je razvilo protitelesa po dveh odmerkih, njihova raven pa je več mesecev po cepljenju ostala visoka. Poleg tega bi cepljenje lahko vplivalo na potek onkološkega zdravljenja,« so pojasnili.



Izrael je zelo hitro dosegel visoko precepljenost prebivalstva, število okužb s koronavirusom pa je padlo. A v zadnjem času se število okuženih zaradi nove, bolj nalezljive različice delta, povečuje tudi v Izraelu.

