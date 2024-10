V Kairu srečanje predstavnikov Hamasa in Fataha

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da v Kairu poteka srečanje z voditelji rivalskega gibanja Fatah, ki vlada na okupiranem Zahodnem bregu. Srečanje je namenjeno razpravi o vojni na območju Gaze in prizadevanjem za palestinsko narodno enotnost, so sporočili.

»Pravkar se je v egiptovski prestolnici Kairo začelo srečanje med delegacijama gibanja Hamas (...) in gibanja Fatah,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Hamas. Dodali so, da se pogovori osredotočajo na agresijo na območje Gaze ter na »poenotenje nacionalnih prizadevanj in strnitev vrst«.

Mahmud Abas vodi Fatah. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Hamas in Fatah, ki ga vodi Mahmud Abas, sta tekmeca že desetletja in sta se spopadla leta 2007. Od takrat je palestinsko vodstvo razdeljeno med palestinske oblasti pod vodstvom Fataha, ki ima omejeno moč na Zahodnem bregu, in Hamasom, ki nadzoruje območje Gaze. Med skupinama že več let potekajo pogovori o spravi, ki pa do zdaj niso prinesli pravega napredka.

Julija letos je Kitajska gostila srečanje predstavnikov obeh gibanj. Po srečanju je Peking sporočil, da se palestinska gibanja strinjajo glede oblikovanja začasne vlade narodne sprave po koncu vojne v Gazi. Dogovor je s podpisom pekinške deklaracije potrdilo 14 palestinskih gibanj.