V kalifornijski Dolini smrti zaradi poplav obtičalo več kot 1000 ljudi

Nenavadno močno deževje v kalifornijski Dolini smrti je v petek sprožilo številne hudournike, zaradi katerih so morali zapreti več cest na območju, ki je sicer znano po rekordno visokih temperaturah. Leta 1913 so tam namerili 56 stopinj Celzija.

V petek je na območje Furnace Creek na meji med Kalifornijo in Nevado padlo 4,3 centimetra dežja, kar za to območje predstavlja skoraj celoletno količino padavin. Močan naliv je sprožil hudournike, ki so preplavili ceste in avtomobile.

Odneslo je več kot 60 vozil. FOTO: National Park Service/AFP

Dolina smrti je eden od nacionalnih parkov v ZDA in tamkajšnji urad za narodne parke je sporočil, da so hudourniki odnesli 60 avtomobilov, obtičalo pa je približno 500 obiskovalcev parka in 500 delavcev. Poročil o smrtih ali poškodbah ni bilo.

Območje parka Doline smrti v Kaliforniji je neurje prizadelo že v ponedeljek, ko so prav tako zaprli nekaj cest, vendar pa ni bilo tako hudo kot v petek.