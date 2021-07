V Kanadi pri nekdanjem internatu za staroselce našli nove grobove

Nedaleč od Vancouvra v Kanadi so odkrili še eno množično grobišče v bližini nekdanjega katoliškega internata za otroke staroselcev. Tokrat gre za približno 160 neoznačenih in nedokumentiranih grobov, po nemški tiskovni agenciji dpa povzema STA.



Več podrobnosti o grozljivi najdbi v bližini nekdanjega internata na otoku Penelakut, kakor so leta 2010 preimenovali otok Kuper v kanadski provinci Britanska Kolumbija, zaenkrat ni znanih.



V minulih tednih so podobna množična grobišča odkrili še pri vsaj treh drugih nekdanjih katoliških internatih za staroselce. Skupno so tako našli na stotine neoznačenih grobov in posmrtnih ostankov otrok.



Okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi, ki jih je v imenu vlade upravljala katoliška cerkev, prisilno šolali od 19. stoletja pa vse do 90. let prejšnjega stoletja. Tam so bili izolirani od svojih družin ter odrezani od svojega jezika in kulture. Učence so pogosto fizično in spolno zlorabljali.



Po podatkih posebne komisije za iskanje resnice in spravo je v njih umrlo več kot 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Komisija je ugotovila, da je Kanada nad staroselci izvedla kulturni genocid, kanadska vlada pa se je leta 2008 uradno opravičila za dogajanje.

