Netanjahu vztraja z uničenjem Hamasa po koncu premirja

Izrael bo po izteku premirja nadaljeval vojaško kampanjo na območju Gaze s ciljem uničenja palestinskega gibanja Hamas, je v pogovoru za nemško televizijo Welt TV, objavljenem v torek, ponovil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je medtem zagrozil z razpadom vlade, če se vojna ne bo nadaljevala.

Po besedah Netanjahuja je dogovor Izraela s Hamasom predvideval, da bo gibanje najprej izpustilo ženske, otroke in tujce, ki jih je zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra. »Ko se bo to zgodilo, bomo nadaljevali boj,« je poudaril vodja skrajno desne izraelske vlade.

»Nimamo druge izbire, kot da uničimo Hamas,« je ocenil v luči 1200 smrti, ki jih je Hamas povzročil med napadom. Ob tem je zagotovil, da bodo poskušale izraelske sile po najboljših močeh obvarovati civiliste v Gazi, kjer je zaradi izraelskega obstreljevanja doslej življenje izgubilo že skoraj 15.000 ljudi, okoli 36.000 pa je bilo ranjenih.

Izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir pa je v torek zagrozil z razpadom vlade, če Izrael po izteku premirja, ki je v torek trajal peti dan, ne bo nadaljeval vojne proti Hamasu. »Prekinitev vojne je razpad vlade,« je dejal v izjavi.

Njegova nacionalistična stranka Ocma Jehudit, kar v prevodu pomeni Judovska moč, ima v izraelskem knesetu šest sedežev, v vladi pa tri ministre, zaradi česar gre pričakovati, da bi tudi ob njenem morebitnem izstopu iz koalicije ta to preživela, na svoji spletni strani poroča časnik Times of Israel.

Pogajanja o podaljšanju prekinitve ognja

V Katarju se medtem intenzivno pogajajo o morebitnem podaljšanju začasne prekinitve ognja v Gazi, kar bi omogočilo dodatno stekanje pomoči v enklavo ter izmenjavo talcev in zapornikov. ZDA so sporočile, da sodelujejo z Izraelom, Katarjem in Egiptom in da se zavzemajo za podaljšanje premirja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns in vodja izraelske obveščevalne agencije Mosad David Barnea sta v torek po informacijah DPA prispela v Doho, kjer sodelujeta pri pogajanjih skupaj s katarskim premierom Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem, ki je tudi zunanji minister.

Po poročanju katarske televizije Al Džazira sta direktorja obveščevalnih agencij igrala pomembno vlogo že pri zadnjem sestanku 9. novembra, po katerem so se dogovorili o osnovnem štiridnevnem humanitarnem premoru. Prekinitev ognja so vmes podaljšali za dva dneva, to pa se glede na trenutni dogovor izteče v četrtek ob 7. uri po lokalnem času.

Podaljšanje prekinitve ognja bi pomenilo nove izmenjave talcev in zapornikov. Danes se sicer pričakuje še ena izmenjava. Skrajna palestinska skupina Hamas pa je Izraelu po poročanju medijev že posredovala najnovejši seznam talcev. Točne številke talcev, ki jih bodo predvidoma izpustili danes, časnik Times of Israel ni navedel. Bo pa to šesta skupina talcev, ki jo bodo izpustili iz Gaze.

V zadnji izmenjavi v torek zvečer je Hamas izpustil 12 ljudi, od tega dva tajska delavca in deset Izraelcev, med njimi več oseb z dvojnim državljanstvom. Izrael je v zameno izpustil 20 palestinskih zapornikov, žensk in mladoletnikov. Skupno so doslej izpustili 81 talcev, Izrael pa je iz zaporov izpustil 180 Palestincev.

V mednarodni skupnosti so glasni pozivi k podaljšanju prekinitve ognja in vzpostavitve trajnega premirja. V sredo so k podaljšanju prekinitve ognja med drugim pozvale države skupine G7, ki so obenem zahtevale izpustitev vseh talcev.

Izrael z novimi racijami na Zahodnem bregu

Izraelska vojska medtem v Gazi nadaljuje racije na zasedenem Zahodnem bregu. V torek so okupacijske sile ubile dva palestinska najstnika, nato pa znova vdrle še v Dženin, kjer od sinoči poteka racija z več sto vojaki, oklepnimi vozili, bagri in droni, poroča Al Džazira.

Po informacijah palestinskega ministrstva za zdravje je bil v torek v Tubasu na severu palestinskega ozemlja ubit 14-letnik. Nanj so po navedbah očividcev vojaki streljali v odgovor na metanje kamnov na njihova vozila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je pojasnila, da je v kraju iskala dva osumljenca, ko so bili tarča strelskega napada, na kar so se odzvali.

17-letni Palestinec je bil pozneje ubit tudi v izraelski raciji v bližini Ramale. Gre za novi žrtvi v nizu več kot 230 Palestincev, ki so od 7. oktobra izgubili življenje v napadih izraelskih sil in naseljencev.

Pripadniki izraelskih sil, ki so sinoči vdrli v Dženin, po navedbah Al Džazire tam še vztrajajo. V raciji, med katero so vojaki obkolili tudi bolnišnico, je bilo poškodovanih osem ljudi.

Izraelski vojaki so domnevno izvedli tudi operaciji v begunskih taboriščih pri Nablusu in Ramali.