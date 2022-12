V leto 2023 prvi vstopili Kiribati, v Sydneyju že velik ognjemet

Ljudje po vsem svetu danes nestrpno pričakujejo vstop v novo leto. Na atolu na jugu Tihega oceana se je leto 2023 že začelo. Prebivalci mesta Kiritimati, ki spada v arhipelag Kiribati, so bili prvi na svetu, ki so dočakali novo leto. Prvič od začetka pandemije covida-19 so se silvestrovanja in prihoda novega leta na drugem koncu sveta lahko udeležili tudi tuji turisti.

Meje polinezijskih otoških držav so bile od marca 2020 večinoma zaprte za tujce. Kiribati mednarodne goste ponovno sprejema šele od avgusta letos. Na 388 kvadratnih kilometrov velikem atolu Kiritimati živi le nekaj tisoč prebivalcev.

Na Samoi, ki je letos ukinila poletni čas, bodo v novo leto vstopili uro pozneje, saj imajo tam sedaj enak čas kot Nova Zelandija in Tonga. Na največjem otoku Samoe, Savai'i in v glavnem mestu Apia na otoku Upolu so napovedani veliki ognjemeti, ki naj bi ob polnoči razsvetlili nebo nad Tihim oceanom. Otoška vlada je za svetlobni spektakel namenila približno 290.000 evrov.

V kraljevini Tonga, prv tako na jugu Tihega oceana, številni prebivalci še vedno trpijo zaradi posledic velikega izbruha podmorskega vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Izbruh vulkana sredi januarja je spremljal velikanski oblak pepela in plinov, ki se je dvigoval več kilometrov v zrak. Velikanski izbruh, ki ga je bilo mogoče videti celo iz vesolja, je na Tongi povzročil veliko škodo.

Kot zadnja bosta v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev otok in Howlandov otok.

Eno najbolj prepoznavnih silvestrovanj bo znova potekalo v New Yorku, ki tokrat nima nikakršnih omejitev za izvedbo dogodkov na prostem. FOTO: Heo Ran/Reuters

V preteklih dveh letih so marsikje zaradi strogih ukrepov za zajezitev širjenja pandemije covida-19 odpovedali množična silvestrovanja na prostem. Danes pa se bodo silvestrovanja po svetu vendarle vrnila v normalo.

Eno najbolj prepoznavnih silvestrovanj bo znova potekalo v New Yorku, ki tokrat nima nikakršnih omejitev za izvedbo dogodkov na prostem. Spuščanje velike šesttonske kristalne krogle na Times Squaru bodo pospremili koncerti in ognjemet. Prav tako bodo organizatorji s streh okoliških stavb spustili skoraj tono pisanih konfetov, na katere bodo napisane novoletne zaobljube meščanov.

V Parizu se bo po dveh letih premora množica ljudi ponovno lahko zbrala na priljubljenih Elizejskih poljanah, Eifflov stolp pa bo razsvetljen z razgibanimi barvami. Ob polnoči bo v Londonu zazvonil Big Ben, ki je po petih letih obnove prvič zazvonil novembra. Prve minute novega leta bo popestril tradicionalni ognjemet pri znameniti atrakciji Londonsko oko.

V Berlinu bo glavna silvestrska zabava potekala ob Brandenburških vratih, pri čemer pa bo število obiskovalcev omejeno na nekaj tisoč oseb. Tako kot lani tudi letos v Berlinu ne bo ognjemeta, za pestro vzdušje pa bo poskrbela nemška rock skupina Scorpions.

V brazilski metropoli Rio de Janeiro bo prvič od začetka epidemije organizirano silvestrovanje na plaži Copacabana. Številne glasbene skupine in didžeji bodo nastopali na več odrih na plaži, ognjemet pa bo izstreljen s splavov v zalivu.

V Sydneyju bo silvestrovanje potekalo ob prijetnem toplem vremenu. Mesto bo izvedlo dva ognjemeta. Prvi bo potekal ob 21. uri in je namenjen predvsem družinam, ob polnoči pa bo sledil še osrednji 12-minutni ognjemet.

Silvestrovanje bo brez večjih omejitev potekalo tudi v Beogradu in Zagrebu. Tako v hrvaški prestolnici kot v nekaterih drugih mestih v državi bodo novo leto tokrat pričakali brez ognjemeta. Denar, ki bi bil namenjen ognjemetu, nameravajo nameniti društvom, ki skrbijo za živali.