V Limi zaradi protestov razglašene izredne razmere

V perujski prestolnici Lima in še treh območjih so v soboto zvečer zaradi večdnevnih protestov proti vladi perujske predsednice Dine Boluarte razglasili izredne razmere. V nemirih v zadnjih tednih je umrlo najmanj 42 ljudi.

Izredne razmere so oblasti razglasile za 30 dni in med drugim omogočajo posredovanje vojske za zagotavljanje reda in omejevanje nekaterih ključnih ustavnih pravic, kot so svoboda gibanja in zbiranja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrep velja za Limo, regiji Cusco in Puno in pristaniško mesto Callao v bližini prestolnice.

V Peruju od decembra potekajo protesti podpornikov odstavljenega predsednika Pedra Castilla, ki zahtevajo razpis volitev in odstavitev predsednice Boluarte. V spopadih med protestniki in varnostnimi silami je bilo ubitih najmanj 42 ljudi.