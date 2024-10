V napadu na Bejrut ubitih 22 ljudi, Žbogar ponovno pozval h prekinitvi ognja

V izraelskem napadu na Bejrut, glavno mesto Libanona, ki je bil do zdaj najsmrtonosnejši napad na središče mesta od nedavnega izbruha sovražnosti, je bilo ubitih 22 ljudi. Združeni narodi trdijo, da so njihove mirovne enote v južnem Libanonu vse bolj ogrožene, saj so izraelske sile namerno streljale na njihove položaje, navaja Guardian.

Napadi so prizadeli gosto naseljeno stanovanjsko sosesko stanovanjskih zgradb in majhnih trgovin v središču libanonske prestolnice. Izrael pred tem ni napadel območja, ki je oddaljeno od južnega predmestja Bejruta, kjer je bil v zadnjih tednih večkrat bombardiran Hezbolahov sedež.

Tarča četrtkovih napadov je bil menda Wafiq Safa, ki vodi Hezbolahovo enoto za zvezo in usklajevanje, odgovorno za delo z libanonskimi varnostnimi agencijami. Safa je preživel, so varnostni viri povedali tiskovni agenciji Reuters.

Izraelska vojska je sicer v četrtek zvečer izdala novo opozorilo o evakuaciji za južna predmestja Bejruta. V začetku dneva je Izrael libanonske civiliste posvaril, naj se ne vračajo na domove na jugu, da bi se izognili spopadom.

FOTO: Joseph Campbell/Reuters

Število žrtev v središču Bejruta v četrtek zvečer je hitro naraslo; libanonsko ministrstvo za zdravje je poročalo o 22 ubitih in 117 ranjenih. Med mrtvimi je bila po navedbah varnostnega vira osemčlanska družina, vključno s tremi otroki, ki so se evakuirali z juga.

Žbogar spet pozval k prekinitvi ognja v Libanonu

Samuel Žbogar FOTO: UN Photo/Mark Garten

Z opozorilom, da je Bližnji vzhod na robu vsesplošne vojne, je slovenski veleposlanikv četrtek na izrednem zasedanju varnostnega sveta ZN o Libanonu pozval gibanje Hezbolah, naj preneha napade na Izrael, ki mora zaustaviti svojo vojaško operacijo v Libanonu. Vrstile so se obsodbe napadov na pripadnike mirovne misije ZN v Libanonu.

Žbogar je pozval k spoštovanju suverenosti Libanona, uresničevanju določil resolucije 1701, sprejete leta 2006 po zadnji izraelski vojni v tej državi, in zagotovitvi varnosti pripadnikov mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil).

»Vse strani opozarjamo na njihovo obveznost, da zagotovijo varnost mirovnih sil in popolno spoštovanje nedotakljivosti prostorov ZN. Obsojamo vse napade na pripadnike mirovnih sil, vključno z današnjim izraelskim obstreljevanjem sedeža misije,« je dejal Žbogar.

Znova je pozval k spoštovanju mednarodnega prava, obsodil veliko število civilnih žrtev in izrazil zaskrbljenost zaradi velike škode na civilni infrastrukturi.

Libanon postaja naslednja Gaza

»Z bombardiranjem, uničevanjem in razseljevanjem Libanon postaja naslednja Gaza. Zelo smo zaskrbljeni zaradi vzporednic, ki jih vidimo na terenu, vključno z izjavami izraelskih voditeljev. Ukrepati moramo takoj,« je še dejal Žbogar.

Izredna seja varnostnega sveta ZN je bila sklicana predvsem zaradi izraelskih napadov na položaje Unifila, ki jih je obsodila večina članic varnostnega sveta.