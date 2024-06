V napadu na šolsko poslopje v Gazi več kot 20 mrtvih

V izraelskem napadu na šolo, s katero upravljajo Združeni narodi, je bilo danes po navedbah lokalnih prebivalcev in Hamasa ubitih več kot 20 ljudi. Izrael je sporočil, da je ciljal prostore palestinskega islamističnega gibanja, ki da se nahajajo v šolskem poslopju.

Glede na navedbe lokalnih novinarjev je izraelsko letalo v zgornje nadstropje šole v begunskem taborišču Nuseirat, v kateri je nastanjenih več deset razseljenih prebivalcev Gaze, izstrelilo dve raketi. Gibanje Hamas je sporočilo, da je bilo ubitih najmanj 27 ljudi in Izrael obtožilo izvedbe grozljivega pokola, poroča britanski BBC.

Izraelska vojska je sporočila, da so njena letala izvedla natančen napad na prostore Hamasa znotraj šole Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in pri tem ubila več pripadnikov tako Hamasa kot Islamskega džihada, ki da so sodelovali v napadu na jug Izraela 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih okrog 1200 ljudi.

Na prizorišče so prispela reševalna vozila in ekipe in prepeljala več ranjenih v bližnjo bolnišnico. Posnetki na družbenih medijih prikazujejo uničene prostore in v prte zavita trupla.

Izrael je že večkrat obtožil Hamas in njegove zaveznike v Gazi, da uporabljajo šole, zdravstvene ustanove in drugo civilno infrastrukturo kot operativne centre, kar Hamas zanika.

V napadih na Gazo, ki jih je Izrael začel v odgovor na vdor Hamasa, je bilo doslej ubitih več kot 36.000 ljudi. Izrael se sooča z vse večjim pritiskom glede svojega ravnanja v vojni, proti njemu potekajo postopki pred dvema mednarodnima sodiščema, več evropskih držav je priznalo Palestino.