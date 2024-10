Izraelska vojska trdi, da je ubila naslednika Nasrale, Hezbolah tega ni potrdil

Izraelska vojska je zatrdila, da je v napadu pred skoraj tremi tedni ubila klerika, ki naj bi bil predviden za naslednika Hasana Nasrale - konec septembra v napadu na Bejrut ubitega vodje libanonskega gibanja Hezbolah. Hašem Safidin naj bi bil ubit v obstreljevanju južnega predmestja libanonske prestolnice. Hezbolah njegove smrt ni potrdil.

Po izraelskih napadih v bližini letališča v Bejrutu 4. oktobra so predstavniki Hezbolaha javili, da so izgubili stik s Safidinom, Izrael pa je poročal, da je bil pri tem verjetno ubit. Mesto je bilo takrat tarča silovitega obstreljevanja izraelske vojske.

Ta je v torek v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, zatrdila, da lahko sedaj njegovo smrt potrdi. Glede na njene navedbe je bil ubit skupaj z več drugimi poveljniki Hezbolaha v napadu na osrednji obveščevalni sedež gibanja v Bejrutu. Safidina so pri tem obtožili, da je leta usmerjal napade na Izrael.

Kot poroča Reuters, je poveljnik izraelske vojske generalpodpolkovnik Herzi Halevi ob tem izjavil: »Dosegli smo Nasralo, njegovo zamenjavo in večino višjega vodstva Hezbolaha. Dosegli bomo vsakogar, ki ogroža varnost civilistov države Izrael.«

Dim nad Bejrutom v času spopadov med izralesko vojsko in Hezbolahom. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Safidin je bil po poročanju tujih tiskovnih agencij agencij predviden za naslednika Nasrale, s katerim sta bila v sorodu. V času, ko naj bi umrl, je bil star okrog 60 let. Izraelska vojska je na tviterju objavila, da je bil Safidin član sveta najvišjega vojaško-političnega foruma Hezbolaha, odgovornega za odločanje in oblikovanje politike. Po njihovih podatkih je bil bratranec Nasrale in »je imel pomemben vpliv na odločanje znotraj Hezbolaha«. V času, ko Nasrale ni bilo v Libanonu, je Safidin nadomeščal mesto generalnega sekretarja Hezbolaha. Vsa leta pa naj bi tudi usmerjal napade na Izrael. Izraelska vojska prav tako zatrjuje, da so ob Safidinu ubili tudi Alija Huseina Hazima, poveljnika Hezbolahovega obveščevalnega štaba. Bil je odgovoren za vodenje številnih napadov na izraelske vojake.

Izrael je ofenzivo proti Hezbolahu sprožil po skoraj letu dni medsebojnih sovražnosti, ki jim je botrovala vojna v Gazi. Posredovanje utemeljuje z besedami, da želi omogočiti varno vrnitev prebivalcev na sever Izraela, od koder so odšli zaradi Hezbolahovih napadov z raketami in droni.

V zadnjem letu je bilo glede na podatke libanonskih oblasti Libanonu ubitih več kot 2400 ljudi, od tega več kot 1500 od konca septembra.