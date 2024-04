V napadu z nožem v predmestju Sydneyja več ranjenih

V napadu z nožem blizu Sydneyja, ki se je zgodil le dva dni po napadu z nožem v nakupovalnem središču v tem avstralskem mestu, so bili po podatkih policije danes ranjeni štirje ljudje. Incident se je zgodil v cerkvi med bogoslužjem, ki so ga predvajali tudi v živo po spletu. Nihče od ranjenih, med njimi sta tudi škof in duhovnik, ni v življenjski nevarnosti, je še sporočila policija, ki je po napadu prijela 15-letnika.

Incident se je po poročanju avstralskih medijev zgodil v krščanski cerkvi v predmestju Wakeley, kakih 30 kilometrov zahodno od Sydneyja. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je to predmestje središče lokalne asirske krščanske skupnosti, kjer je veliko beguncev, ki so pobegnili pred preganjanjem in vojno v Iraku in Siriji.

Reševalna služba je sporočila, da so po napadu zaradi ran, predvsem raztrganin, oskrbeli štiri moške, stare med 20 in 70 let, da pa nihče ni v življenjski nevarnosti. Med ranjenimi je tudi škof tamkajšnje vzhodne asirske cerkve. Motiv napada še ni znan.

Policija je sporočila, da je v zvezi z napadom prijela moškega in da ta sodeluje pri preiskavi. Kasneje je sporočila, da gre za 15-letnika, ki ga zdravijo zaradi poškodb roke in da so ga odpeljali na varno, potem ko je napad sprožil razburjenje med verniki.

Po napadu je namreč jezna množica več sto ljudi krenila proti cerkvi, da bi našli napadalca, vendar so jih pričakali policijski kordoni. Jezni ljudje so v policiste metali steklenice, opeke in druge predmete. Policija pa jih je skušala razgnati s streli v zrak in solzivcem. Ranjena sta bila najmanj dva policista, ki so ju odpeljali v bolnišnico. Poškodovanih je bilo tudi več policijskih vozil, je sporočila policija.

Ranjena sta bila najmanj dva policista, ki so ju odpeljali v bolnišnico. FOTO: David Gray/AFP

Videoposnetek bogoslužja, ki je bil predvajan v živo na internetu, prikazuje moškega, oblečenega v temna oblačila, kako se med mašo približa škofu, dvigne desno roko in z nožem udari proti njemu, preden je posredovalo več navzočih, je poročala AFP.

Do incidenta je prišlo le dva dni po napadu z nožem v nakupovalnem središču v Sydneyju, v katerem je 40-letnik v soboto ubil šest ljudi, več pa ranil, med njimi tudi devetmesečnega dojenčka. Policija je napadalca, ki naj bi imel duševne motnje, ustrelila.

Policija je danes sporočila, da preiskujejo, zakaj je storilec napadal samo ženske in se izognil moškim. Pet od šestih žrtev, ki jih je ubil, je bilo namreč žensk, prav tako večina ranjenih. Osem ranjenih je še vedno v bolnišnici, nekateri so v kritičnem stanju.

Njegov oče je povedal, da je imel od mladosti duševne težave. Po njegovem mnenju je sin napadal ženske predvsem zato, ker si je želel dekle, a je bil frustriran, ker ni bil vešč socialnih stikov. V Sydney se je preselil pred mesecem dni, kjer je živel v avtomobilu in mladinskih hotelih.