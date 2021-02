V novozelandskih šolah na voljo brezplačni vložki in tamponi

V Novi Zelandiji bodo v šolah na voljo brezplačni higienski vložki in tamponi. Kot je danes dejala premierka Jacinda Ardern, se želijo s tem boriti proti »menstrualni revščini« med gmotno prikrajšanimi mladimi. Ardernova je povedala, da je raziskava pokazala, da ena od 12 mladostnic ne pride v šolo, ker nima dostopa do higienskih izdelkov.



»Mladi ne bi smeli izpuščati izobraževanja zaradi nečesa, kar je za polovico prebivalstva običajen del življenja,« je poudarila. »Zagotavljanje brezplačnih higienskih izdelkov v šolah je eden od načinov, kako lahko vlada neposredno naslavlja revščino, pomaga povečati prisotnost v šolah in pozitivno vpliva na blaginjo otrok,« je še dejala novozelandska premierka. Po uspešnem pilotnem programu, ki je potekal od lani, bodo program začeli izvajati junija, davkoplačevalce pa bo stal 25 milijonov novozelandskih dolarjev (15 milijonov evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Ardernova je povedala, da so udeleženci pilotnega programa povečali sodelovanje v šoli in izboljšali svoj uspeh. »Menstrualna revščina« prizadene ženske in dekleta, ki nimajo sredstev za nakup vložkov, tamponov ali menstrualnih skodelic ter zdravil proti krčem.



Škotska je lani postala prvo območje na svetu, kjer so vložki in tamponi brezplačno na voljo vsem ženskam.

