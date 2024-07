V ZDA in Kanadi se spopadajo z najhujšimi požari letos

Gasilci v ZDA in Kanadi se spopadajo z najhujšimi požari letošnjega poletja. Razmere so posebej zahtevne na zahodni obali ZDA, kjer so se zaradi visokih temperatur in močni vetrov požari razširili v Kaliforniji in sosednjem Oregonu. Nekoliko severneje so plameni medtem opustošili turistično mesto Jasper v istoimenskem kanadskem nacionalnem parku.

Na severu Kalifornije gasilci poskušajo omejiti hitro širjenje največjega letošnjega požara, ki je po zadnjih podatkih uničil več kot 28.000 hektarjev površin, poročajo ameriški mediji.

FOTO: Fred Greaves/Reuters

Zaradi požara so odgovorni odredili evakuacije, domove pa so tako morali zapustiti tudi nekateri prebivalci, ki so pred šestimi leti izkusili najsmrtonosnejši požar v zgodovini Kalifornije, v katerem je umrlo več kot 80 ljudi.

Policija je v četrtek pridržala moškega, ki ga sumijo, da je v sredo zanetil požar, ko je po pričevanjih očividcev v grapo potisnil goreči avto.

FOTO: Fred Greaves/Reuters

V Oregonu po zadnjih podatkih gori 31 večjih gozdnih požarov, zaradi katerih so odgovorni tudi za okoliške zvezne države izdali opozorila zaradi znižane kvalitete zraka. Območje je po navedbah televizije CNN v četrtek sicer dosegla hladnejša fronta, zaradi česar je nevarnost dodatnega širjenja požarov zmanjšana.

V kanadski provinci Alberta se medtem še naprej spopadajo z velikim požarom v nacionalnem parku Jasper, ki je z goratega območja pregnal 20.000 turistov in 5.000 domačinov.

FOTO: Fred Greaves/Reuters

Požar je po ocenah lokalnih oblasti uničil med 30 in 50 odstotkov stavb osrednjega mesta, od koder pa o človeških žrtvah ne poročajo. Ognjeni zublji so tam doslej uničili najmanj 36.000 hektarjev površin. Na pomoč kanadskim gasilcem so ta teden že prispeli avstralski kolegi, ki se jim bo do začetka prihodnjega tedna predvidoma pridružilo še 400 gasilcev iz Nove Zelandije, Mehike in Južne Afrike, piše kanadska javna radiotelevizija CBC.