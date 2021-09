V partnerstvo vstopajo s podporo bombnikov

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je včeraj v tajvansko zračnoobrambno območje poslala bombnika, ki lahko prevažata jedrske bombe. To je bilo opozorilo otoku, naj ne poskuša zavzeti mesta v trgovinskem bloku, katerega članica si želi postati tudi Kitajska. Gre za vseobsegajoč in progresiven sporazum o čezpacifiškem partnerstvu (CPTPP), ki so ga ustanovili pred tremi leti in v katerem je za zdaj zbranih enajst držav.