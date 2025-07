V požaru v nakupovalnem središču umrlo več kot 60 ljudi

V nakupovalnem središču v mestu Kut na vzhod Iraka je v sredo zvečer izbruhnil požar, v katerem je po navedbah notranjega ministrstva umrlo 61 ljudi. Gasilcem je požar uspelo omejiti, vzrok zanj pa uradno še ni znan. Lokalne oblasti so zaradi tragedije razglasile tridnevno žalovanje.

»Tragični požar je zahteval življenja 61 nedolžnih državljanov, ki so se večinoma zadušili v toaletnih prostorih, med njimi pa je 14 zoglenelih trupel, ki jih še niso identificirali,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo notranje ministrstvo.

Uničen nakupovalni center. FOTO: Ahmad Al-rubaye/AFP

Požar naj bi izbruhnil v prvem nadstropju nakupovalnega središča Hyper Mall, ki naj bi ga odprli pred petimi dnevi. Gasilcem je uspelo omejiti požar, vzrok zanj pa uradno še ni znan. Eden od preživelih je sicer za AFP dejal, da je eksplodirala klimatska naprava.

»Ta tragedija je velik šok (...) in zahteva resen pregled vseh varnostnih ukrepov,« je povedal guverner province Vasit Mohamed al Mijaši in zaradi požara razglasil tridnevno žalovanje. Dodal je še, da bodo lokalne oblasti vložile tožbo proti lastniku nakupovalnega središča in izvajalcu gradbenih del.

V Iraku zaradi neustreznih varnostnih standardov pogosto prihaja do požarov in nesreč s smrtnimi izidi. Požari so še posebej pogosti poleti, ko se temperature bližajo 50 stopinjam Celzija.

Septembra 2023 je denimo zagorelo med poročnim slavjem v kraju Al Hamdanija v severni iraški provinci Ninive, pri čemer je umrlo najmanj sto ljudi. V bolnišnici na jugu države pa je julija 2021 v enem od oddelkov izbruhnil požar, ki je zahteval več kot 60 smrtnih žrtev.