V požaru v smučarskem središču v Turčiji 76 mrtvih

V požaru, ki je danes izbruhnil v priljubljenem smučarskem središču v turški provinci Bolu, je po najnovejših podatkih umrlo 76 ljudi, več deset je bilo ranjenih, je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Vzrok požara v hotelu, ki so ga gasilci uspeli omejiti, za zdaj še ni znan. Oblasti pa so sprožile preiskavo incidenta.

»Žal je število mrtvih zdaj 76,« je povedal Yerlikaya, ki je pred tem poročal o 66 smrtnih žrtvah in 51 ranjenih. Dodal je, da so doslej identificirali 52 žrtev. Po navedbah ministrstva za zdravje v bolnišnici medtem ostaja 34 ranjenih, policija pa je v povezavi s požarom aretirala štiri osebe, tudi lastnika hotela.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je izrekel sožalje družinam umrlih in ranjenim zaželel hitro okrevanje. Dodal je, da so že sprožili preiskavo incidenta.

Požar je izbruhnil v restavraciji hotela Grand Kartal v smučarskem središču Kartalkaya ob 3.27 po lokalnem času. Na prizorišče požara je bilo napotenih več deset gasilskih in reševalnih vozil, več kot 200 gostov in osebje hotela pa so evakuirali.

Na posnetkih, objavljenih na spletu, je razvidno, da gorijo streha in zgornja nadstropja zgradbe. Lokalne oblasti svarijo, da bi se objekt lahko zrušil. Vzrok požara, ki so ga gasilci uspeli omejiti, za zdaj še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kartalkaya na nadmorski višini 2200 metrov je eno od največjih smučarskih središč v Turčiji.