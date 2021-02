V protestih v podporo Navalnemu aretirali več kot 1400 ljudi

Ruski policisti so včeraj zvečer na shodih v podporo voditelju ruske opozicije, ki ga je sodišče obsodilo na tri leta in pol zapora , pridržale več kot 1400 protestnikov, so po navedbah tiskovne agencija AFP sporočili neodvisni opazovalci.Na protestih v številnih ruskih mestih je bilo pridržanih 1408 ljudi, največ v Moskvi in Sankt Peterburgu, je sporočila neodvisna organizacija OVD-Info. Mnogi so bili pridržani še pred razglasitvijo odločitve sodišča.Sodišče v Moskvi je včeraj zvečer odločilo, da vodji ruske opozicije Navalnemu pogojno kazen spremeni v tri leta in pol zapora, ki pa jo bodo zmanjšali za čas, ki ga je že prestal v hišnem priporu. Navalni je napovedal pritožbo, njegovi sodelavci pa so pozvali k protestom v središču Moskve. Številne države pozivajo k njegovi takojšnji izpustitvi.Podporniki Navalnega so že pred razglasitvijo odločitve sodišča pozivali k protestom. Tudi zadnja dva konca tedna so na ulicah ruskih mest kljub prepovedi potekali množični protesti, na katerih so pristojne službe pridržale več tisoč ljudi. Oblast si prizadeva zatreti proteste med drugim s stražami v šolah, ki bi zagotovile, da se mladi ne bodo več udeleževali protestov, je včeraj navajal ruski časnik Kommersant. Med protestniki je namreč veliko mladih, po navedbah aktivistov za človekove pravice je bilo samo v nedeljo na protestih po vsej državi aretiranih 205.