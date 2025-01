Poljska naj bi bila glavna tarča ruskih kibernetskih napadov

Poljska je žrtev največ ruskih kibernetskih napadov v Evropi, še posebej pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami, je v sredo za javnost povedal namestnik poljskega premierja Krzysztof Gawkowski.

»Napadi ruske nadzorne službe se vrstijo že tedne in mesece,« je dejal Gawkowski v luči predsedniških volitev, ki se bodo odvile 18. maja letos. Vlada bo kmalu razkrila več podatkov o ruskih kibernetskih napadih in kako se Poljska namerava obraniti, je še dodal namestnik premierja, poroča Financial Times.

V kibernetski in informacijski vojni z Rusijo

Gawkowski je pretekli teden naznanil, da je Varšava identificirala skupino, ki je v imenu Rusije širila dezinformacije in se poskušala vmešavati v potek poljskih predsedniških volitev. »Spremljamo dejanja ruske obveščevalne službe GRU na Poljskem in sprejemamo ukrepe za obrambo,« je dejal Gawkowski, po tem, ko so pretekli mesec v Romuniji razveljavili predsedniške volitve zaradi suma vpletenosti ruskih sil.

Tudi Nemčija in Češka se pripravljajta na morebitne kibernetske napade, preko katerih bi Rusija lahko vplivala na potek njihovih volitev.

Poljska vlada je Rusijo obtožila »hibridnega vojskovanja«, saj je omogočala prihod nezakonitih migrantov na Poljsko na meji z Belorusijo. Poleg tega je Varšava oktobra 2024 naročila zaprtje ruskega konzulata v Poznanu, po tem, ko so ruske diplomate obtožili vohunjenja in sabotaže. Pristojni so Rusijo obtožili tudi požiga največjega nakupovalnega središča v poljski prestolnici maja 2024.

Poljski premier Donald Tusk opozarja, da Rusija s širitvijo dezinformacij poskuša oslabiti podporo Poljske Ukrajini. FOTO: Sergei Gapon/AFP

Cilj nekaterih kampanj dezinformacij je oslabiti podporo Poljske Ukrajini. Varšava je nedavno opozorila, da so bili ukrajinskim prebivalcem, ki prebivajo na Poljskem, poslani lažni pozivi za vpoklic v ukrajinsko vojsko. Preteklo pomlad je poljska vlada prav tako ovrgla lažne novice, da se bodo morali Poljaki boriti v Ukrajini.

Premier Donald Tusk je takrat dejal, da gre za »dober primer ruske strategije za destabilizacijo [Poljske]« pred volitvami v Evropski parlament, navaja Financial Times.

Poljska politična desnica je Tuskovo koalicijo obtožila napihovanja ruske grožnje, da bi si zagotovili zmago v predsedniških volitvah.

»Vsak dan smo se soočali z ruskimi in beloruskimi kibernetskimi napadi na naše strežnike, ko sem bil še na ministrstvu za obrambo – seveda smo v kibernetski in informacijski vojni z Rusijo,« je dejal Marcin Ociepa, nekdanji namestnik ministrstva za obrambo in del opozicije.

Evropa v primežu vzhoda in zahoda

Evropski organi ponovno preiskujejo vlogo omrežja X pri promoviranju evropske skrajne desnice. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Evropska komisija je konec preteklega leta sprožila preiskavo o vpletenosti kitajskega družbenega omrežja tiktok v romunske volitve. Bruselj je prav tako ponovno začel pregledovati večje ameriške družbene platforme pred vrnitvijov Belo hišo, vključno z vlogo omrežja X, ki je v lasti Elona Muska, pri promoviranju evropskih skrajno desnih strank, še poroča Financial Times.

»Gre za novo dobo groženj liberalni demokraciji. Evropa se je znašla v primežu vzhoda in zahoda,« je opozoril Georg Riekeles, pomočnik direktorja v bruseljski neprofitni raziskovalno-svetovalni organizaciji European Policy Centre. Medtem ko se z vzhoda vrstijo kibernetski napadi, z zahoda prihaja poplava dezinformacij na družbenih omrežjih.