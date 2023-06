V Rusiji ni več prostora za Prigožinovo vojsko

V nadaljevanju preberite:

Oborožen pohod pripadnikov Wagnerjeve skupine v Moskvo je, po vsem sodeč, pomenil začetek konca delovanja zloglasnega zasebnega vojaškega podjetja v Rusiji. Tri dni zatem, ko so njene enote sprožile največjo varnostno krizo v državi v tem stoletju, so iz ruskega obrambnega ministrstva sporočili, da se bo skupina razorožila oziroma predala svojo opremo ruski vojski. Isti dan so njenega ustanovitelja Jevgenija Prigožina pričakovali v Belorusiji, kjer bo odslej živel v eksilu.