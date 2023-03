V ruskem zračnem napadu v Zaporožju več smrtnih žrtev

V ruskem zračnem napadu na stanovanjsko stavbo v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj trije ljudje, šest pa je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil napad, pri tem pa ocenil, da ima Ukrajina stanje na fronti pod nadzorom.

Ukrajinska policija je v izjavi sporočila, da je ruski izstrelek ponoči uničil več kot deset stanovanj v večstanovanjski stavbi v Zaporožju, »kjer so ljudje mirno spali«. Doslej so iz ruševin potegnili šest ranjenih in trupla treh ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na fotografijah, ki so jih objavile ukrajinske reševalne službe, je videti ljudi, ki jih gasilci rešujejo izpod ruševin. Uspešno so rešili enajst oseb, med njimi nosečnico, ki so jo odpeljali v bolnišnico, poroča španska tiskovna agencija EFE. Iskanje pogrešanih še vedno poteka.

Ruski nočni napad na večstanovanjsko stavbo v Zaporožju je terjal več smrtnih žrtev in ranjenih. FOTO: AFP

Predsednik Zelenski je danes obsodil napad kot »dejanje teroristične države, ki želi, da bi vsak dan postal dan terorja.«

»Toda zlo v naši deželi ne bo zmagalo. Izgnali bomo vse okupatorje in oni bodo odgovarjali za vse,« je dodal v zapisu na omrežju telegram.

V svojem rednem večernem nagovoru v sredo pa je Zelenski dejal, da ukrajinske sile »nadzorujejo vsa območja na fronti«. Dodal je, da so prebivalci mest in vasi v zaledju fronte na jugu in vzhodu Ukrajine še vedno »žrtve ruskega terorja« in vsak dan trpijo zaradi ruskih napadov.