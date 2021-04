Ključni poudarki: V Sloveniji včeraj 766 novih okužb, umrlo je še šest obolelih s covidom-19

10.21 Umrlo je še šest obolelih s covidom-19

9.45 Na območju Slovenije včeraj 766 novih okužb

8.00 Prihodnji teden na shodih dovoljeno zbiranje do sto ljudi

Iz Hrvaške znova poročajo o visokem številu smrtnih žrtev pandemije. V zadnjem dnevu je umrlo še 37 obolelih. Sicer so zabeležili še 1.627 novih primerov okužbe. Število aktivnih okužb ocenjujejo na 16.284, v bolnišnicah je hospitaliziranih 2014 obolelih, od teh jih je182 na respiratorjih.Po vladnih podatkih je včeraj v Sloveniji življenje izgubilo še šest obolelih s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 629 obolelih, od teh na intenzivni negi 151. Sedemdnevno povprečje okužb v državi je 801.Včeraj so po podatkih sledilnika za covid-19 v Sloveniji potrdili še 766 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 3.752 testov po PCR metodi, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 20,4 odstotka. Opravljenih hitrih antigenskih testov je bilo 33.319. Število aktivnih okužb v državi je ocenjeno na 12.169.S ponedeljkom bo v Sloveniji ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih, je včeraj napovedal notranji ministerHojs je povedal še, da sta pobudo za oceno ustavnosti dela odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koroavirusom na ustavno sodišče vložilain. Prva je v preteklosti po ministrovih besedah že večkrat organizirala shode, v pobudi pa navaja tudi, da je bila že večkrat oglobljena in je zato že sodno ugovarjala.