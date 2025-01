V snežnem neurju v ZDA umrlo pet ljudi, večina v prometnih nesrečah

V snežnem neurju, ki je konec tedna zajelo osrednji in vzhodni del ZDA, je umrlo najmanj pet ljudi v štirih zveznih državah, so sporočile tamkajšnje oblasti. Večina jih je življenje izgubil v prometnih nesrečah. Odpovedanih je bilo več kot 2300 letov, brez elektrike pa je ostalo okoli 200.000 odjemalcev od Misurija do Virginije.

V Misuriju je bilo samo v nedeljo v prometnih nesrečah udeleženih najmanj 365 ljudi. Več deset jih je bilo poškodovanih, najmanj ena oseba je umrla. V Kansasu in Virginiji sta v prometni nesreči življenje izgubili dve osebi. En človek je zaradi mraza umrl v Teksasu, navaja britanski BBC.

Po podatkih spletne strani FlightAware je bilo v ponedeljek po celotnih ZDA odpovedanih več kot 2300 letov, na tisoče pa jih je imelo zamudo. Pred tem je v noči na ponedeljek brez elektrike ostalo približno 200.000 odjemalcev od Misurija do Virginije, piše na spletni strani Poweroutage.us.

Po napovedih ameriške nacionalne meteorološke službe (NWS) se bo snežna nevihta še nocoj umaknila proti vzhodu, nad zahodni Atlantik. Kljub temu sneženje marsikje ne bo ponehalo. Po pričakovanjih bodo vztrajale tudi nizke temperature. V Kansas Cityju naj bi se, denimo, spustile do –17 stopnji Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izredne razmere veljajo v najmanj sedmih zveznih državah, in sicer v Kentuckyju, Arkansasu, Misuriju, Virginiji, Zahodni Virginiji in Marylandu. Ukrepe za spoprijemanje z izrednimi razmerami so aktivirali tudi v Teksasu.

Oblasti na prizadetih območjih so prebivalce pozvale, naj se izogibajo potovanjem po cestah, saj so na njih ponekod obtičali tudi snežni plugi.