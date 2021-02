V šoli ustvarjajo prave Kitajce

V nadaljevanju preberite:

Pošiljanje otrok na šolanje v tujino je bila obsesija številnih kitajskih družin in osrednja vlada je sporočila, da pripravlja sveženj ukrepov, s katerimi bo preprečila odliv mladoletnikov ali prepričala njihove starše, da jih ne bodo poslali v tuje internate. Leta 2019 je več kot 700.000 kitajskih fantov in deklet zapustilo domovino in se odpravilo na šolanje v tujino. Njihovo število se je v primerjavi z letom poprej povečalo za 6 odstotkov. Tudi ko je nastopila pandemija, ni bilo videti, da bi se zmanjšalo navdušenje nad izobraževanjem na tujih univerzah. Še hitreje narašča zanimanje za odhod na tuje srednje šole.