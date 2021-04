V Srbiji bodo začeli proizvajati cepivo sputnik V

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dveh dneh je v Bosni in Hercegovini umrlo 150 ljudi, okuženih z novim koronavirusom, v Srbiji in Severni Makedoniji pa je ugasnilo skupno 155 življenj. Srbija je včeraj dobila še pol milijona odmerkov cepiva kitajskega podjetja Sinopharm. Beograjski inštitut Torlak je z ruskim skladom za neposredne naložbe in rusko farmacevtsko družbo Generium sklenil pogodbo o prenosu tehnologije za proizvodnjo cepiva sputnik V. »To je zgodovinski trenutek za Srbijo!« S takšnimi in podobnimi naslovi so srbski mediji pospremili podpis pogodbe, po kateri bo inštitut Torlak v Beogradu proizvajal sputnik V.