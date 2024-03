V Srbiji iščejo pogrešano dveletno deklico

V Srbiji od včeraj iščejo dveletno deklico iz Banjskega Polja na vzhodu države. V iskalno akcijo so se poleg policije vključili vojska, gasilci in prebivalci, prvič so aktivirali tudi sistem obveščanja za pomoč pri iskanju pogrešanih otrok Amber. Prvi dan je deklico iskalo okoli 350 ljudi, danes so prišle še nove okrepitve, poročajo srbski mediji.

Dveletna deklica je izginila v torek okoli 14. ure v naselju Banjsko Polje blizu mesta Bor. Njena mama je za srbski Telegraf povedala, da je njena hči Danka izginila, ko se je za trenutek posvetila drugemu otroku. »Obrnila sem se, da bi dala vodo drugemu otroku, in ko sem znova pogledala, je ni bilo več,« je dejala.

Policija in druge službe so zaskrbljene zaradi vremenskih razmer oziroma nizkih temperatur in padavin. Poleg tega je na območju v vzhodni Srbiji, kjer je izginila dveletna deklica, veliko potokov in gozdov, je za telegraf povedal župan Bora Aleksandar Milikić.

Milikić je še pojasnil, da je deklico prvi dan iskalo več kot 350 ljudi, danes pa so se po poročanju telegrafa v iskanje vključile dodatne enote policije in rudarji iz Bora. V Srbiji so ob izginotju deklice prvič uporabili sistem obveščanja za pomoč pri iskanju pogrešanih otrok Amber, ki so ga uvedli lani.

Po sprožitvi sistema mediji morajo obveščati javnost o izginotju otroka z najmanj 20-sekundnimi obvestili. Prvih osem ur od izginotja javnost obveščajo na vsake pol ure, po osmih urah pa na vsako uro. Obvestila objavljajo televizijske in radijske postaje, o izginotju otroka pa javnost obveščajo tudi prek spleta, SMS-sporočil, zaslonov na bankomatih, napisov na avtocestah, letališčih, avtobusnih in železniških postajah in podobno.