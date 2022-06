V strelskem napadu štirje mrtvi in več ranjenih, strelec naj bi si sodil sam

Iz ZDA prihajajo novo poročila o strelskem napadu, in sicer so bili v streljanju v bolnišnici v Tulsi v Oklahomi po podatkih policije ubiti štirje ljudje, poroča BBC. Policisti so potrdili, da je mrtev tudi osumljeni strelec, ki je bil oborožen s puško in pištolo.

Policija je v sredo popoldne prispela na kraj dogodka v bolnišnico St Francis v treh minutah – kar je zagotovilo, da število smrtnih žrtev ni bilo večje, piše BBC. Potrdili so, da je več ranjenih.

Na včerajšnji tiskovni konferenci je namestnik načelnika policije Eric Dalgleish dejal: »Trenutno imamo štiri mrtve civiliste in enega strelca, ki je mrtev.« Povedal je, da je strelec, ki ga še niso identificirali, utrpel smrtne strelne rane, za katere domnevajo, da si jih je povzročil sam. Kot so povedali, je imel osumljenec na kraju dogodka eno dolgo pištolo in eno ročno pištolo. O vzrokih oz. motivih, zakaj je prišlo do streljanja, ni informacij.

Namestnik Dalgleish je povedal, da je policija prejela klic o aktivnem strelcu ob 16.52 po lokalnem času (20.52 GMT) in prispela na kraj dogodka v treh minutah. »Policisti, ki so prišli, so slišali strele v stavbi in to jih je usmerilo v drugo nadstropje,« je dejal. Policisti trenutno zaslišujejo priče po stavbi, vključno s tistimi, ki so bile v drugem nadstropju, kjer se je napad zgodil.

Policija je v sredo popoldne prispela na kraj dogodka v bolnišnico St Francis v treh minutah. FOTO: Michael Noble Jr./Reuters

Stotnik Richard Meulenberg je v pogovoru za ABC News dejal, da je policija do prihoda v zdravstveni kampus »ugotovila, da je bilo nekaj ljudi ustreljenih«, nekateri pa so že umrli.

Ameriški predsednik Joe Biden je bil obveščen o streljanju v Tulsi, so v izjavi zapisali tudi uradniki Bele hiše. Prejšnjo soboto je predsednik Biden pozval Američane, naj se zavzemajo, da bi preprečili nadaljnje nasilje s orožjem po umoru 19 otrok in dveh učiteljev v šoli v Teksasu.