V Ukrajini dan žalovanja po številnih žrtvah ruskih napadov

V Ukrajini je danes dan žalovanja za žrtvami napadov, ki jih je v ponedeljek Rusija z raketami izvedla na več mest v državi. Po zadnjih podatkih je v najbolj smrtonosnih napadih v več mesecih umrlo najmanj 41 ljudi, od tega 22 v Kijevu, kjer so rakete med drugim zadele otroško bolnišnico. Še 166 ljudi je bilo ranjenih.

Rusija je v ponedeljek z okrog 40 raketami napadla več mest na jugu in vzhodu Ukrajine ter prestolnico Kijev. 30 izstrelkov je Ukrajina sestrelila. Poškodovanih je bilo skoraj 100 stavb v Kijevu, Dnipru, Krivem Rogu, Slovjansku, Kramatorsku in Pokrovsku.

Rusija zanika, da bi ciljala bolnišnico, in trdi, da so jo zadeli delci ukrajinske protizračne rakete. FOTO: Roman Pilipey Afp

Glede na zadnje podatke ukrajinskih oblasti je skupno umrlo 41 ljudi, od tega najmanj 22 v obstreljevanju Kijeva, kjer je bila med drugim zadeta otroška bolnišnica Ohmatdit. Gre za največjo pediatrično zdravstveno ustanovo v državi, ki je bila v napadu deloma uničena. Umrla sta dva človeka, ponoči se je nadaljevalo iskanje preživelih pod ruševinami.

Vlada v Kijevu je današnji dan razglasila za dan žalovanja za žrtvami napadov. Župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko je napovedal, da bodo v mestu zastave visele na pol droga, številni dogodki so odpovedani.

Rusija je sicer v ponedeljek zanikala, da bi ciljala bolnišnico, in trdila, da so jo zadeli delci ukrajinske protizračne rakete. Ukrajina medtem po poročanju britanskega BBC trdi, da so na prizorišču našli ostanke ruske vodene rakete.

V napadu je bila deloma uničena največja pediatrična zdravstvena ustanova v državi. FOTO: Roman Pilipey/Afp

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za brutalnega, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa za krvavega kriminalca. Zvrstile so se tudi številne druge obsodbe napada, o katerem bo danes razpravljal Varnostni svet Združenih narodov.

Iz Rusije medtem danes poročajo o ukrajinskih napadih na regije Kursk, Voronež, Rostov in Belgorod, pri čemer naj bi ruske sile sestrelile 35 dronov. V Belgorodu so življenje izgubili štirje ljudje, 20 je bilo ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil guverner Vjačeslav Gladkov.