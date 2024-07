V Ukrajini najobsežnejše razseljevanje v polpretekli zgodovini Evrope

Ruska invazija na Ukrajino je od leta 2022 okrepila negativen demografski trend v državi in sprožila najobsežnejše razseljevanje v polpretekli evropski zgodovini, kaže študija Mednarodnega inštituta za aplikativne analize sistemov (IIASA). Raziskovalci ocenjujejo, da bo prebivalstvo Ukrajine do leta 2052 manjše za 20 do 30 odstotkov.

Študija navaja, da se je do sredine leta 2023 iz Ukrajine izselilo 5,9 milijona ljudi, večinoma žensk, hkrati je bilo v državi 5,1 milijona notranje razseljenih ljudi. Največ ljudi se je izselilo v sosednji državi: tako v Nemčijo kot Poljsko se je do sredine lanskega leta zateklo približno milijon ljudi.

Vojna v Ukrajini je sprožila najobsežnejši migracijski tok v Evropi po drugi svetovni vojni, študijo povzema soavtor in raziskovalec Tomaš Sobotka z Dunajskega inštituta za demografijo, ki deluje v sklopu Avstrijske akademije znanosti in umetnosti (AAZU).

»Migracijsko dogajanje v Ukrajini je močno okrepilo dolgoročni trend zmanjševanja prebivalstva in nizke rodnosti in bo imelo trajne negativne učinke na demografsko strukturo in dinamiko tudi v naslednjih desetletjih. Zadnja analiza osvetljuje pomembno vlogo, ki jo bodo v prihodnjih ukrajinskih demografskih spremembah odigrale migracije,« je pojasnil Sobotka.

Raziskovalci predvidevajo, da se bo v prihodnjih dveh desetletjih število ukrajinskega prebivalstva močno zmanjšalo. Analizirali so scenarije razvoja demografskih sprememb do leta 2052 s ciljem, da študija prispeva k sprejemanju kakovostnih in utemeljenih odločitev glede podpore, ki jo bodo v prihodnje potrebovali v Ukrajini, je pojasnila soavtorica in raziskovalka Anne Goujon z IIASA.

Po najbolj črnogledem scenariju dolgotrajne vojne se bo število prebivalstva zmanjšalo za 31 odstotkov, medtem ko tudi optimistični scenarij hitrega ukrajinskega povojnega okrevanja predvideva upad prebivalstva za 21 odstotkov. Sklep je, da bodo migracije v ukrajinski povojni demografski dinamiki imele prav tako pomembno vlogo kot rodnost in smrtnost.

Na spletu dosegljiva študija, ki jo raziskovalci z IIASA, AAZU in Univerze na Dunaju objavljajo bienalno, je poleg vpliva ruske invazije na Ukrajino analizirala demografske trende v 45 evropskih državah.