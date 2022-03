V Ukrajini z vsakim dnevom vojne več zločinov

V nadaljevanju preberite:

Ruska vojska je v odzivu na močan odpor, na katerega je naletela v Ukrajini, v zadnjih dneh stopnjevala svoje napade na civilne tarče. Po poročilih, ki prihajajo iz države, so se med njimi znašle stanovanjske soseske, administrativne stavbe in celo bolnišnice. Tako ukrajinsko vodstvo kot Zahod sta dejanja ruske vojske označila za vojne zločine in opozorila, da bo Rusija zanje odgovarjala.

»Okoli osme ure zjutraj nas je zbudila eksplozija. Na spletu in kanalih na telegramu smo po desetih morda petnajstih minutah ugotovili, da so raketirali sedež regionalne administracije v središču Harkova,« je v telefonskem pogovoru za Delo dejal Vadim Toma, ki živi le nekaj kilometrov od mesta napada. »V bližini ni nobenega vojaškega objekta, nobenega, le park, trgovine in stanovanja,« je izpostavil.