V raketnem napadu v Zaporožju najmanj dve žrtvi

Malo pred zoro je bilo v južnem ukrajinskem mestu Zaporožje slišati več eksplozij, regionalni guverner je obtožil Rusijo, da je z raketami napadla stanovanjske zgradbe, poroča BBC. Lokalne oblasti pravijo, da je sedem ruskih raket zadelo stanovanjske zgradbe in da so pod ruševinami ljudje.

Kot je povedal regionalni guverner, sta bili po dosedanjih podatkih v napadih ubiti dve osebi. »Ena oseba je umrla v napadu, druga pa v reševalnem vozilu,« je na telegramu zapisal Oleksandr Starukh.

»Pod ruševinami stavb je najmanj pet ljudi. Številne so rešili. Med njimi je triletna punčka. Na kraju dogodka poteka reševalna akcija.« Starukh je pred tem zapisal, da so rakete pred zoro zadele stanovanjske zgradbe in povzročile požare ter »precejšnje uničenje«.

Ljudi poziva k »maksimalni previdnosti« in pravi, da obstaja »velika verjetnost ponovnih raketnih napadov«.

Rusija sama dogajanja še ni komentirala. Do eksplozij je prišlo po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin obljubil, da se bodo razmere v štirih regijah, ki jih je Rusija nezakonito priključila, »stabilizirale«.