V zraku lovci, na tleh strah, provokacije in ogorčenje

Medtem ko se v Republiki Srbski pripravljajo na praznovanje obletnice ustanovitve te entitete, iz združenja mater Srebrenice in Žepe pristojne pozivajo, naj se ta dan razglasi za dan žalosti. Oblasti v entiteti ne nameravajo upoštevati svaril civilne družbe in mednarodne skupnosti, da gre za neustaven praznik, nebo nad ozemljem Bosne in Hercegovine pa bodo danes preletavala dva ameriška lovska letala.

Dva lovska letala F-16 ameriškega vojnega letalstva bodo v okviru bilateralnega sodelovanja skupaj s pripadniki specialnih sil vojske ZDA in oboroženih sil Bosne in Hercegovine danes popoldan na območju Tuzle in Brčkega izvedli skupno vojaško vajo.