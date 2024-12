Tretje špansko mesto je preplavil zvok alarma

V nadaljevanju preberite:

Mesec dni po povodnji, ki je opustošila vzhodni del Španije, je v središču Valencie v soboto zvečer množica ljudi ponovno zahtevala odstop predsednika regionalne vlade Carlosa Mazóna. Okoli sto tisoč protestnikov je bilo plat zvona, da konservativni politik ni dorasel svoji funkciji in razmeram. Očitajo mu zamuden odziv in nekompetentno spoprijemanje z največjo naravno nesrečo v španski moderni zgodovini, v kateri je skupaj umrlo najmanj 230 ljudi, od tega 222 v avtonomni skupnosti Valencia.

Reka ljudi, ki je preplavila ulice in trge tretjega največjega španskega mesta, je med drugim zahtevala zagotovitev nadomestnega prebivališča za prizadete, odpis dolgov, prepoved gradnje na poplavnih območjih in predvsem takojšen odhod predsednika valencijske vlade iz vrst Ljudske stranke (PP). Mazón, v zapor, Sram te bodi, odstopi, Niso nas pravočasno opozorili in Mazón je bil na kosilu, ljudje pa so se utapljali, je nekaj sloganov, ki so jih na shodu nosili oziroma vzklikali demonstranti. Prav tako ni manjkalo kritik na račun španskega premiera, socialista Pedra Sáncheza.