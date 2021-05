Varnostni svet za takojšnjo pomoč prebivalcem območja Gaze

Policija v mošejo Al Aksa

Varnostni svet Združenih narodov (VS ZN) je v sobotni izjavi pozdravil prekinitev ognja med Izraelom in Palestinci ter izpostavil potrebo po takojšnji humanitarni pomoči palestinskemu civilnemu prebivalstvu, predvsem na območju Gaze.VS ZN je obenem podprl poziv generalnega sekretarja ZN, naj mednarodna skupnost sodeluje z ZN pri razvoju celostnega in trdnega svežnja pomoči za hitro in trajno obnovo območja. Prav tako so v VS ZN poudarili pomembnost doseganja trajnega miru, ki naj temelji na viziji regije, kjer demokratični državi živita druga ob drugi v miru in s priznanimi mejami.Izrael in palestinsko gibanje Hamas sta se v četrtek zvečer po 11 dneh spopadov, ki so zahtevali več kot 250 življenj, dogovorila o prekinitvi ognja, ki je začela veljati v petek ob 2. uri po lokalnem času.Kljub temu so v petek, le 12 ur po razglasitvi prekinitve ognja, izbruhnili novi spopadi na Tempeljskem griču v Jeruzalemu, ki je sveti kraj tako za Jude kot muslimane. Po poročanju policistov se je nanje s kamni in molotovkami spravilo na stotine mladih. Policija je uporabila gumijaste naboje, zaradi česar je zdravniško oskrbo po podatkih palestinskih reševalcev potrebovalo 15 ljudi.Izraelska policija je aretirala devet ljudi. Pet palestinskih moških so prijeli na njihovih domovih v Jeruzalemu, štiri pa v bližini mošeje Al Aksa. Več deset Palestincev naj bi izraelske varnostne sile po pisanju agencije prijele že v petek, vendar izraelska stran tega ni potrdila.Sicer se prekinitve ognja za zdaj držita obe strani. Tempeljski grič je tako danes ponovno odprl vrata za judovske obiskovalce. Kot še en znak zaupanja, da bo prekinitev ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas obveljala, naj bi danes z delom nadaljevale tudi vladni uradi v Gazi. Te so svoja vrata zaprli, ko so se 10. maja začeli izraelski letalski napadi.Več dni trajajoče napetosti v Jeruzalemu, ki so izbruhnile zaradi odločitve izraelskega sodišča o deložaciji palestinskih družin, so vodile v najhujši oboroženi spopad med Izraelci in Palestinci v zadnjih letih.Izraelske varnostne sile so v času svetega muslimanskega meseca ramazan zaprle priljubljeno zbirališče v starem mestnem jedru Jeruzalema, v mošejo Al Aksa pa je večkrat vstopila izraelska policija.Okrog mošeje je bilo več manjših spopadov in protestov, kjer so Palestinci izraelske sile obmetavali s kamenjem, policija pa je streljala z gumijastimi naboji in šok granatami. Nasilje se je zaostrilo 10. maja, ko je začel Hamas izstreljevati rakete z območja Gaze.Izrael je od takrat izvedel več sto letalskih napadov na tarče Hamasa, pri čemer je umrlo več kot 240 Palestincev, med njimi več deset otrok. Hamas je proti Izraelu izstrelil več kot 4000 raket, vendar jih večina ni dosegla cilja. Uničila jih je izraelska protiraketna obramba ali pa so zatavale in padale tudi na Gazo. Kljub temu je bilo na izraelski strani ubitih 12 ljudi.