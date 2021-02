Varuhi enotnosti ali lastnih interesov?

V nadaljevanju preberite:

Kitajci iz lastnih izkušenj vedo, da je v številnih azijskih državah vojska »država v državi« in da se lahko na oblasti obdržijo samo tisti, ki so si blizu z generali. Tako je na Tajskem, kjer je kralj – in to ne samo sedanji Maha Vadžiralongkorn, temveč je to veljalo tudi za njegovega očeta Bumibola Aduljadeja – tako rekoč odvisen od podpore vojske. Pravzaprav se pogosto zdi, da je bil tajski vojaški udar leta 2014 zgled za to, kar se je pred dvema tednoma in pol zgodilo v Burmi. Prav tako se lahko tudi tukaj zgodi, da bo vojska mirno, a odločno zatrla proteste in še dolgo ostala na oblasti. Če ne kar za vedno.