Večjih sproščanj protikoronskih ukrepov ni pričakovati

7.43 V ZDA proizvajalci cepiva proti covidu-19 zagotavljajo, da ga bo do poletja več kot dovolj

6.41 Poklukar danes začenja z delom na ministrstvu, prvič tudi na seji vlade

6.37 Pahor in predsedniki parlamentarnih strank o izhodu iz krize zaradi epidemije in predsedovanju EU

Predstavniki ameriških farmacevtskih podjetij Pfizer, Moderna ter Johnson & Johnson so v torek v ameriškem kongresu zagotovili, da bo cepiva proti covidu-19 do poletja več kot dovolj za cepljenje vseh prebivalcev ZDA. Ankete sicer kažejo, da se več kot 30 odstotkov Američanov sploh ne namerava cepiti. Pfizer in Moderna naj bi do konca marca dobavila 220 milijon odmerkov cepiva. Kmalu bo zeleno luč pristojnih organov dobilo tudi cepivo Johnson & Johnsona, ki zagotavlja imuniteto pred novim koronavirusom že z enim samim odmerkom in ne dvema, kot to velja za cepivi Pfizerja in Moderne.Johnson & Johnson zagotavlja, da bo do konca marca dostavil 20 milijonov odmerkov cepiva. Do poletja Pfizer in Moderna napovedujeta dobavo vsak po 300 milijonov odmerkov, Johnson & Johnson pa 100 milijonov. Do takrat bosta najbrž odobreni tudi cepivi podjetij Novavax in AstraZeneca. Poslovni direktor Pfizerja John Young je zagotovil, da imajo sestavin za proizvodnjo cepiva dovolj in ne pričakuje težav pri izpolnitvi obljub. Podobno sta zagotovila tudi predstavnika Moderne in Johnson & Johnsona. Po ZDA so doslej z najmanj enim odmerkom Pfizerja in Moderne cepili 44 milijonov ljudi, kar je približno 14 odstotkov prebivalcev. Za nevtralizacijo širjenja pandemije je potrebno cepiti med 70 do 80 odstotkov ljudi. Poročil o kakšnih hujših stranskih učinkih ni, vendar ankete kažejo, da se več kot 30 odstotkov Američanov ne želi cepiti.V ZDA se je doslej z novim koronavirusom okužilo 28,26 milijona ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo več kot 502.500. Ameriška univerza Johnsa Hopkinsa je v torek naštela 56.000 novih okužb, umrlo je 1400 covidnih bolnikov. Epidemija covida-19 se v ZDA zaenkrat umirja in v New Yorku so po letu dni spet dovolili gledalce v športnih dvoranah Barclays Center in Madison Square Garden za ogled tekem košarkarske lige NBA in hokejske lige NHL. Obisk je omejen na deset odstotkov kapacitet, kar pomeni največ 1700 ljudi v Brooklynu in 2000 ljudi na Manhattnu Vsi obiskovalci bodo tudi morali predložiti negativen test na okužbo z novim koronavirus, ki ne bo smel biti starejši od 72 ur. Tekmovalce, zaposlene in novinarje že sedaj testirajo pred vsako tekmo posebej.Novoimenovani minister za zdravjebo danes zjutraj prevzel posle od premierja, ki je od odstopaz mesta ministra za zdravje konec decembra lani začasno vodil še zdravstveni resor. Tako se bo Poklukar udeležil tudi popoldanske seje vlade, na kateri bodo pretresali epidemiološke razmere v državi. Kakšnih večjih sproščanj protikoronskih ukrepov na današnji seji vlade sicer ni pričakovati glede na to, da ni bil dosežen niti en pogoj za prehod v naslednjo, rumeno fazo. Poklukar je v torek po imenovanju za novega ministra napovedal , da se bo prednostno lotil reorganizacije ministrstva in njegove kadrovske okrepitve. »Potem pa seveda vse, kar je vezano na epidemijo - evalvacija, reorganizacija in spremenjeno delovanje svetovalne skupine,« je naštel. Izpostavil pa je tudi vprašanje zalog osebne varovalne opreme, testiranj na novi koronavirus in prenove strategije cepljenja.Predsednik republikese bo danes na skupnem srečanju sestal s predsedniki parlamentarnih strank. Govorili bodo zlasti o izhodu iz krize zaradi epidemije covida-19 in predsedovanju EU. Srečal se bo s predsednicama in predsedniki parlamentarnih strank(SDS),(SD),(SMC),(NSi),(DeSUS),(SAB) in(SNS). Za srečanje se nista odločila predsednik LMŠin koordinator LevicePahor, ki se je že večkrat javno zavzel za vzpostavitev dialoga in sodelovanja med parlamentarnimi strankami, je prepričan, da bi bili tudi pri soočanju z epidemijo uspešnejši, če bi bilo vzpostavljeno sodelovanje. Na srečanju s predsedniki parlamentarnih strank bi rad preveril stališča o svojem predlogu, da bi bilo dobro, da bi stranke dosegle strinjanje o osredotočenju na spopad z epidemijo in okrevanju po njej, pa tudi o predsedovanju EU.Še pred skupnim srečanjem se je z večino prvakov parlamentarnih strank sestal na dvostranskih srečanja z namenom, da bi izmenjali ali pa morebiti uskladili stališča glede najbolj strateških vprašanj do rednih ali predčasnih volitev. Predsednik LMŠ Šarec, ki ni sprejel vabila na pogovor, se je na Pahorjev poziv k skupnemu srečanju v začetku meseca odzval s predlogom, naj se Pahor temeljito pogovori s predsednikom vlade Janšo. Pahorju je med drugim očital, da je molčal ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda. Tudi koordinator Levice Mesec je Pahorja opozoril, da je demokratični sistem v globoki krizi in da za zagotovitev varstva načel ustavnega reda ni nihče bolj odgovoren od predsednika republike. V drugih strankah pa so večinoma poudarili pomen političnega dialoga.