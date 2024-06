Velesili ostajata tekmici tudi, ko se pogovarjata

V nadaljevanju preberite:

Prvič po dveh letih sta se včeraj sestala obrambna ministra LR Kitajske in ZDA. Čeprav so bila številna vprašanja, ki obremenjujejo odnose med obema velesilama, zgolj našteta, ne pa tudi rešena, je bil to vsekakor korak v pravo smer.

Kitajski minister Dong Jun in ameriški Lloyd Austin sta se srečala ob robu varnostne konference Shangri-La Dialogue, ki poteka v Singapurju. Čeprav sta drug drugemu izrekla določene pripombe in izrazila zaskrbljenost zaradi politike, ki jo izvaja Washington oziroma Peking, sta obe strani poudarili pomen odkrite komunikacije med najmočnejšima vojskama na svetu.