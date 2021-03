Velika laž, ki je razkosala Bližnji vzhod

V nadaljevanju preberite:

Pohod iz turškega Kurdistana prek zasneženih vršacev na turško-iraški meji je – skupaj s prevozom v črni skrinji tovornjaka do izhodišča in kratko nočitvijo na skrivni lokaciji – trajal dan in pol. Turško-iraška meja je bila zaprta: edina možnost za vstop v državo, ki so jo že nekaj dni bombardirala ameriška letala in napadale sile koalicije voljnih, je bilo nelegalno prečenje gorske meje. Dobil sem odobritev tedanjega Delovega urednika Darijana Koširja in s španskim kolegom ter kurdskima vodičema krenil na pot – v vojno.