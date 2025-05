Bo papež prišel tudi v Slovenijo? Saje: Pričakovanja so velika

Slovenski škofje pozdravljajo novega papeža in se veselijo njegovega pontifikata, je na novinarski konferenci poudaril dr. Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference. Tudi on se je najprej navezal na prve besede Roberta Francisa Prevosta, ko je kot papež Leon XIV. stopil pred vernike: Mir z vsemi vami. »Papež je v svojem nagovoru kar nekajkrat izpostavil sporočilo miru in poudaril, da 'nas Bog vse brezpogojno ljubi'. Poudaril je enotnost, sočutje in skrb za trpeče,« je dejal Saje, zato se Katoliška cerkev na Slovenskem veseli vseh teh programskih sporočil novega papeža.

Kot je povedal Saje, ni pričakoval, da bo Prevost izvoljen za papeža. A ker ga je v preteklosti že spoznal in imel priložnost govoriti z njim, je bil zelo vesel imenovanja, saj ocenjuje, da je »resnično človek za ta čas, ko potrebujemo sočutje, potrebujemo pozornost. To je bilo tudi v slogu Frančiška, ko je rekel, naj se Cerkev približa ljudem, papeži pa sestopijo s tronov ter poskušajo razumeti vsakdanjega človeka.«

V javnosti so sicer omenjali favorite, a te so ustvarjali predvsem mediji, je dejal. »Kateri so bili favoriti med kardinali, ne vem. Kot vemo, so se sestajali že od smrti papeža Frančiška in so gotovo imeli svoje favorite, a o tem niso veliko govorili,« je odgovoril na novinarsko vprašanje.

Veliko pove, da so ga izbrali zelo hitro

Ena njegovih nalog v vlogi papeža bo imenovanje dikasterijev. Kot novi papež lahko začne vse na novo, a domnevajo, da bo nadaljeval Frančiškovo delo. O njegovih potovanjih in njegovih programskih smernicah bo več znanega v prihodnjih dneh. Kot sklepa Saje, bo deloma ostal zvest delu papeža Frančiška, deloma svoji avguštinski duhovnosti. »Zato si je najbrž tudi nadel to ime. Tudi Leon I., ki je živel nekje v časih svetega Avguština, se je ukvarjal z vprašanji miru in bil že takrat, v času razpada rimskega cesarstva, zelo aktiven v prizadevanjih za mir.«

Ali lahko tudi v Sloveniji pričakujemo obisk novega papeža? Kot je odgovoril Andrej Saje, so pričakovanja glede tega velika, prav tako želje, toda obisk je stvar dogovora z državnimi oblastmi. Do zdaj so te že večkrat izrazile povabilo papežu, da pride v Slovenijo, a zato morajo biti izpolnjeni tudi nekateri pogoji. »Ni dovolj, da se slikamo in imamo sveto mašo,« je opozoril, ampak se mora v družbi zgoditi premik, da bo odprta za duhovne vrednote in za poslanstvo Katoliške cerkve, papež mora imeti tudi razlog za obisk, običajno je to razglasitev svetnika ali kakšna pomembna obletnica.

Na vprašanje, ali papeža vežejo kakšne vezi s Slovenijo, je odgovoril, da je bil na sedanjem Vodnikovem trgu v Ljubljani v preteklosti avguštinski samostan, torej samostan redovnikov, ki jim pripada, a je bil ukinjen z jožefinskimi reformami. V Sloveniji zdaj avguštincev ni, imamo pa druge redove, zato Saje verjame, da bodo papežu izkušnje meniškega življenja, vodstvene službe in medkulturne izkušnje pomagale, da bo »bolje razumel tudi nas Slovence«.