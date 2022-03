Versajski vrh razkril razpoke v EU

V nadaljevanju preberite:

Neuradni vrh EU, ki je potekal v razkošju versajske palače, je bil kljub velikim besedam po dosežkih kvečjemu zmerno uspešen. Države članice imajo različna stališča o embargu na uvoz ruske energije in prihodnji poti Ukrajine v smeri EU. Jasne perspektiva, da bi v prihodnosti postala članica, nima. So pa se voditelji z versajsko deklaracijo zavezali krepitvi suverenosti EU na področju obrambe, energetike in gospodarstva.