Vihar za olimpijskim mirom

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko v Tokiu gori olimpijski ogenj miru, se za njegovim sijajem vrtinčijo vse silovitejši vetrovi nemira. Tekmovanja na športnih igriščih so na videz nedolžna, vendar se v vsaki medalji na prsih predstavnikov velikih sil že vse od začetka iger zrcali tista druga, še zdaleč ne naivna, kaj šele nedolžna tekma za geopolitični Olimp.



Amerika z veseljem sprejema tekmovanje s Kitajsko, je sporočilo, s katerim je namestnica državnega sekretarja Wendy Sherman pripotovala v Tianjin na srečanje s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem, a je takoj nato dodala, da je nujno postaviti meje, s katerimi bi zagotovili, da ne bo tekmovanje preraslo v konflikt.



In medtem ko so kitajski in ameriški olimpijci preštevali že osvojene medalje, sta Wang Yi in Wendy Sherman izmenjevala opozorila. Kitajska ne bo nikoli sprejela poskusov Amerike, da bi zavzela položaj superiorne sile v dvostranskih odnosih, in »če se ZDA do zdaj niso naučile tega, da bi se do drugih držav vedle kot do enakopravnih partnerjev, potem bomo mi (Kitajci) prevzeli odgovornost, da jih skupaj z mednarodno skupnostjo o tem dodobra podučimo«.