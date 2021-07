Viktor Orbán prvi sovražnik svobode medijev med evropskimi voditelji

Novinarji brez meja (RSF) so na seznam sovražnikov svobode medijev danes kot prvega od voditeljev katere od držav članic Evropske unije uvrstili madžarskega premierja»Samooklicani prvak neliberalne demokracije je od vrnitve na oblast leta 2010 dosledno in učinkovito spodkopaval pluralizem in neodvisnost medijev ,« so danes sporočili Novinarji brez meja.»Javna radiotelevizija je centralizirana v državnem medijskem holdingu MTVA, kamor sodi tudi edina madžarska tiskovna agencija MTI,« je mednarodna novinarska organizacija po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila v Berlinu.Kot opozarja RSF, je Orbán javno radiotelevizijo preoblikoval »v organ propagande« in utišal zasebne medije s »politično-ekonomskimi manevri« ter »nakupom medijskih podjetij s strani oligarhov blizu Fidesza,« ki zdaj »nadzoruje 80 odstotkov medijev v državi«.Regionalni tisk je od poletja 2017 v celoti v lasti podjetnikov, povezanih z Orbánom. Jeseni 2018 je bilo skoraj 500 provladnih medijskih podjetij združenih v holding, da lahko centralizirano usklajujejo njihovo poročanje, opozarja RSF.»Različne plenilske tehnike so se izkazale za tako učinkovite, da so navdihnile Orbánove poljske in slovenske zaveznike,« po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa opozarja RSF.Na seznamu »sovražnikov svobode medijev« je 37 voditeljev držav in vlad, ki so po oceni RSF znatno spodkopali svobodo medijev. Poleg Orbána sta na seznam na novo uvrščena še brazilski predsednikin savdski prestolonaslednikNa seznamu so med drugim tudi ruski predsednik, beloruski predsednikin kitajski predsednikRSF seznam tak imenovanih sovražnikov svobode medijev objavlja od leta 2001.