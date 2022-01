Viktorju Orbánu naj bi gledali pod prste

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) že v preteklosti volitve ocenjevali kot »svobodne, a ne poštene«, bodo letošnje pod drobnogledom. K temu je OVSE že pozval 20 nevladnih organizacij. Tudi več kot 60 evropskih poslancev iz petih političnih skupin, socialisti, liberalci, zeleni, levica in trije iz desnosredinske EPP (v tej je bil do leta 2020 tudi Orbánov Fidesz) so pozvali direktorja urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) pri OVSE Mattea Mecaccija k napotitvi polne misije na Madžarsko. Madžarska vlada se vidi kot tarča Sorosovega omrežja.