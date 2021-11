Virginijski alarm za predsednika Bidna

V nadaljevanju preberite:

V ZDA je običajno, da volitve po predsedniških krcnejo po prstih preveč skrajno politiko Bele hiše, navadno se to zgodi šele na vmesnih kongresnih. Demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu pa so posredno izstavili račun že na guvernerskih, županskih in drugih lokalnih volitvah v Virginiji, New Jerseyju, New Yorku in drugod. Washingtonsko vprašanje za več tisoč milijard dolarjev je, ali bo še naprej vztrajal pri ­dragih socialnih revolucijah.