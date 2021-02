Visoka globa malezijskemu portalu zaradi komentarjev bralcev

Odgovorni urednik portala Malaysiakini Steven Gan pred zveznim sodiščem v Putrajayi. FOTO: Lim Huey Teng/Reuters

​Vračanje Malezije v slabe stare čase

Prva malezijska neodvisna spletna stran Malaysiakini bo morala zaradi petih kritičnih komentarjev njenih bralcev plačati visoko globo. Malezijsko zvezno sodišče je namreč razsodilo, da je stran odgovorna za omenjene komentarje bralcev, ki so bili kritični do malezijskega sodstva, in ji naložilo plačilo nekaj čez sto tisoč evrov globe, poroča The Guardian. To je pogreb svobode izražanja v tej državi, komentirajo mnogi.Malezijski generalni državni tožilec je proces proti tej spletni strani sprožil lani, in čeprav je odgovorni urednikzagotavljal, da uredništvo ne more biti krivo za komentarje bralcev, ki so jih s spletne strani umaknili takoj po posredovanju policije, se je postopek nadaljeval in končal z obsodbo uredništva. Obtožen je bil tudi sam Gan kot odgovorni urednik in grozila mu je zaporna kazen, toda njega sodišče ni spoznalo za krivega. »Sodba je hud udarec našim prizadevanjem v boju proti korupciji. Cilj morda ni samo, da nas kaznujejo, ampak tudi, da nas utišajo,« je komentiral dogajanje.​Namestnik direktorja organizacije Human Rigts Watch za Azijoje o sodbi dejal, da pomeni »vračanje Malezije v slabe stare čase, ko so malezijske vlade poskušale cenzurirati in nadzorovati vse, kar so mediji objavljali o njih«., izvršna direktorica organizacije Amnesty International za Malezijo, pa pravi, da je sodba »samo še en dokaz oženja prostora za svobodno izražanje ljudi v tej deželi«.Malaysiakini sta Gan inustanovila leta 1999, ker sta menila, da so glavni malezijski mediji preveč cenzurirani. Vse od ustanovitve je njiju in sodelavce oblast zaradi njihove kritičnosti preganjala. Tudi aretirali so jih večkrat in obtoževali, da so izdajalci domovine ter jim preprečevali dostop na vladne tiskovne konference. Svoboda medijev in s tem tudi položaj Malaisiakinija se je začel izboljševati po volitvah leta 2018, ko je na oblast prišla reformistična koalicija in izrinila stranko Združena malezijska narodna organizacija (UMNO), ki je pred tem vladala enainšestdeset let.Toda lani februarja je reformistična vlada razpadla in stara zgodba o omejevanju medijske svobode in svobode govora se je ponovila. Tako so se v zadnjem letu kar vrstili kazenski postopki proti novinarjem in aktivistom, ki so bili kritični do vlade. Tudi proti televizijski mreži Al Džazira teče postopek, v katerem ji oblasti očitajo hujskaštvo zaradi dokumentarca o tem, kako slabo v tej državi ravnajo z migrantskimi delavci.