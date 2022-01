Vlada bo stabilna, toda pluralnosti bo manj

V nadaljevanju preberite:

Predčasne volitve na Portugalskem so pokazale, da Portugalci nočejo velikih sprememb in da javnomnenjske ankete niso vredne veliko. Vnaprej so izrisovale novo manjšinsko vlado, tudi povolilne zaplete, in vendar so v nedeljo prepričljivo zmagali socialisti sedanjega premiera Antónia Coste – državljani so očitno zadovoljni z njim. Dinamiko na robu Pirenejev je za Delo pojasnil politolog José Santana Pereira z univerzitetnega inštituta ISCTE v Lizboni.