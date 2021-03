7.06 Ponekod v ZDA starostno mejo za cepljenje spuščajo na 50 let

FOTO: Jure Eržen/Delo

6.57 Pred letom dni v Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom

6.44 ​Vlada po napovedih Hojsa o odprtju teras lokalov v dveh regijah

6.39 Danes znanih več podrobnosti o nadaljnjem šolanju dijakov

Ameriške zvezne države so starostno mejo za cepljenje proti covidu-19 spustile na 50 let, predvsem pa se posvečajo učiteljem, v želji po čim hitrejši obnovi pouka v učilnicah. V ZDA se je do sinoči po podatkih univerze Johns Hopkins s koronavirusom okužilo 28,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 518.000. Samo v sredo je bilo 55.000 novih okužb in 1900 mrtvih. Povprečje zadnjega tedna je 60.000 novih okužb na dan in 2000 mrtvih. Število okužbe in smrti pada, število cepljenj pa narašča. Doslej so po ZDA z najmanj enim odmerkom Pfizerja ali Moderne cepili 20 odstotkov odraslega prebivalstva oziroma 52 milijonov ljudi. Z dvema odmerkoma pa so cepili deset odstotkov odraslih Američanov.Države sedaj, ko so na voljo tudi cepiva podjetja Johnson & Johnson, širijo dostop do cepljenja. V New Yorku, kjer je število mrtvih v sredo padlo na 75, še vedno cepijo le starejše od 65 let, Indiana in Michigan pa bosta sredi marca starostno mejo spustili na tiste, ki so stari 50 let in več. Arizona in Connecticut sta starostno mejo znižali na 55 let, Pensilvanija in Wisconsin sta vse nove odmerke cepiva Johnson & Johnson rezervirali za učitelje, v Detroitu pa so začeli cepiti vse delavce v tovarnah, ne glede na starost. Predsednik ZDA Joe Biden je v torek napovedal, da bodo imeli v ZDA do konca maja dovolj odmerkov za cepljenje vseh odraslih Američanov. V Tennesseeju bodo od ponedeljka začeli cepiti tudi starejše od 16 let, ki imajo kakšne zdravstvene težave. Biden in zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da nevarnosti še ni konec in kritizirajo zvezne države, kjer hitijo z odpravljanjem varnostnih ukrepov.Danes mineva leto dni, odkar so v Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Odtlej je bilo potrjenih že več kot 191.000 okužb, več kot 4000 bolnikov s covidom-19 je umrlo. Po težkem letu, ki je za nami, je tudi prihodnost negotova, saj se ob pojavu novih različic virusa že napoveduje tretji val epidemije.Na današnji seji pa naj bi vlada obravnavala spremembe režima pri prehodu meje in po napovedi ministraza POP TV tudi možnost odprtja teras lokalov v zasavski in posavski regiji.Vlada je v sredo sicer podaljšala omejitve zbiranja in gibanja, ni pa še odločila, kako bo po novem z režimom na mejah. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sicer v ponedeljek v DZ napovedal, da bi lahko prišlo do precejšnjih zaostritev nadzora na meji. V sredini oddaji 24ur zvečer pa je povedal, da bo vlada že jutri na pobudo gospodarskega ministraobravnavala predlog, da bi se v dveh regijah, ki sta po epidemioloških kazalcih že porumeneli, gre za zasavsko in posavsko regijo, odprli terase gostinskih lokalov v popoldanskem času. »Tudi stroka je temu deloma naklonjena, želijo pa, da se napišejo natančni predpisi, kako bi to izvajali,« je dejal Hojs.Po sredini odločitvi vlade, da se v ponedeljek v šole vrnejo vsi dijaki, naj bi pristojni danes predstavili podrobnosti režima v šolah.Vlada je v sredo odločila, da se v šole v ponedeljek vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo. Odločila je še, da bodo maske tudi v matičnih učilnicah obvezne tako za učitelje kot dijake in učence od vključno 6. razreda.Danes pa bo uradno znano, ali bo pouk potekal po modelu C, kar pomeni, da se polovica dijakov en teden šola v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se zamenjajo. Tako je vladi namreč predlagala strokovna svetovalna skupina.